صوّروه عاريًا وهددوه.. كواليس احتجاز تاجر داخل شقة بالقاهرة

كتب - أحمد عادل:

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل واقعة احتجاز تاجر بمنطقة السيدة زينب وتصويره في أوضاع مُهينة لابتزازه ماديًا، بعدما تقاعس عن الإبلاغ في بداية الواقعة.

كان المجني عليه، وهو مالك محل وله معلومات جنائية، قد تعرّف خلال شهر مارس الماضي على 3 أشخاص، اثنين منهم لهما معلومات جنائية، ودعوه لقضاء وقت معهم داخل شقة أحدهم.

وخلال تواجده معهم، تعرّض للسرقة، حيث استولوا منه على مبلغ مالي، ثم صوّروه عاريًا داخل الشقة، وهدّدوه بنشر الفيديو مقابل الحصول على مبالغ مالية إضافية.

ورغم الواقعة، لم يُبلغ المجني عليه حينها، نظراً لمحاولته التفاوض مع المتهمين على إعادة أمواله.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكّنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهم الهاتف الذي يحتوي على الفيديو. وبمواجهتهم، أقرّوا بارتكاب الواقعة.

في المقابل، اتضح أن المجني عليه حاول الانتقام منهم لاحقًا، حيث استدرج أحدهم إلى محل عمله وأجبره على توقيع إيصال أمانة، في محاولة لاستعادة أمواله. وبمواجهته، أقرّ بما فعله وأرشد عن إيصال الأمانة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل الطرفان للنيابة العامة للتحقيق.