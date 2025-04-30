"نار خارجة من تحت الأرض".. 20 صورة ترصد انفجار خط غاز على طريق الواحات

كتب- أحمد عادل:

وثقت كاميرات رواد منصات التواصل الإجتماعي، لحظة انفجار خط غاز على طريق الواحات في مدخل مدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

ووفقًا لشهود عيان، أن القصة بدأت بسماع صوت دوى انفجار، تابعه تطاير ألسنة اللهب من أسفل الأرض، في مكان حفر شركة مقاولات.

وتابع شهود العيان، أن النيران امتدت للسيارات المتواجدة في مكان الانفجار مما استدعى هروب مالكيها خشية انفجارها، وأسفر الحريق عن تفحم 13 سيارة ودراجة نارية.

وكشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار خط غاز بطريق الواحات اليوم الأربعاء إلى 3 وفيات و13 مصابا.

المصابون هم كل من: أحمد مصطفى 23 عاما، عبد الرحمن أشرف 24 عاما، سيف وائل 17 عاما، عبد التواب سالم 38 عاما، حذيفة أحمد 30 عاما، محمد عبد الله 32 عاما، طه محمد 53 عاما ومنة أيمن 21 عاما، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كما شملت القائمة مصطفى محمد 40 عاما، منار حسن 22 عاما، محمود رجب 54 عاما، محمد أحمد 45 عاما، محمود صلاح جميعهم بحروق نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

وأكد المصدر أن جثامين الضحايا الثلاث لا تزال بموقع الحادث في انتظار معاينة النيابة العامة تمهيدا لنقلها إلى المشرحة.

مصادر أمنية مسؤولة قالت إن طريق الواحات شهد كسرا بماسورة غاز خط 128 ضغط 7 بار بمدخل جهاز مدينة 6 أكتوبر أمام جامعة نوال.

أوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي إن الكسر ناتج عن أعمال حفر بدون تنسيق من شركة مقاولات.

حسب المصادر، نتج عن الكسر حريقا هائلا أدى إلى تفحم 10 سيارات ودراجة نارية القادم من الواحات اتجاه جهاز 6 أكتوبر.

أسفر عن الحريق 3 وفيات و13 مصابا نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وأكتوبر المركزي وسط جهود كبيرة من إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق