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3 وفيات و11 مصابا وتفحم 10 سيارات ودراجة.. ماذا حدث في كارثة خط غاز الواحات؟

07:08 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    انفجار خط غاز بطريق الواحات (8)
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    انفجار خط غاز بطريق الواحات (9)
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    انفجار خط غاز بطريق الواحات (11)
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    انفجار خط غاز بطريق الواحات (10)
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    انفجار خط غاز بطريق الواحات (4)
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    انفجار خط غاز بطريق الواحات (7)
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    السيطرة على انفجار خط الغاز (2)
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    السيطرة على انفجار خط الغاز (1)
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كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في تفحم عدد من السيارات إثر انفجار خط غاز بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأربعاء.

مصادر أمنية مسؤولة قالت إن طريق الواحات شهد كسرا بماسورة غاز خط 128 ضغط 7 بار بمدخل جهاز مدينة 6 أكتوبر أمام جامعة نوال.

أوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي إن الكسر ناتج عن أعمال حفر بدون تنسيق من شركة مقاولات.

حسب المصادر، نتج عن الكسر حريقا هائلا أدى إلى تفحم 10 سيارات ودراجة نارية القادم من الواحات اتجاه جهاز 6 أكتوبر.

أسفر عن الحريق 3 وفيات و11 مصابا نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد التخصصي وأكتوبر المركزي وسط جهود كبيرة من إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

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