"العربيات ولعت"... الحماية المدنية تحاول السيطرة على انفجار خط غاز بطريق الواحات (صور)

كتب-أحمد عادل:

يكثف رجال الحماية المدنية بالجيزة، جهودهم للسيطرة على اندلاع حريق بعدد من السيارات على طريق الواحات، نتيجة لانفجار ضخم بأحد خطوط الغاز بالمنطقة.

وكان تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغًا يفيد بانفجار خط الغاز على طريق الواحات في مدخل مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، حيث بدأت في تنفيذ خطة عاجلة للسيطرة على النيران و محاصرة ألسنة اللهب، بالتزامن مع فرض كردون أمني حول المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأغلقت الجهات المعنية طريق الواحات بشكل كامل أمام حركة المرور، وجرى تحويل السيارات إلى مسارات بديلة لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء والتأمين الكامل للموقع.

في الوقت ذاته، بدأت فرق الفحص الفني التابعة للأجهزة المعنية أعمال التحقيق لكشف أسباب الانفجار، وسط استمرار جهود رجال الحماية المدنية لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.