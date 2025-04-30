انفجار خط غاز يهزّ طريق الواحات ويشعل النيران في سماء أكتوبر (صور)

كتب - أحمد عادل:

شهد طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم، انفجارًا ضخمًا في أحد خطوط الغاز الرئيسية، ما تسبّب في اندلاع حريق هائل وتصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان، ما أثار حالة من الفزع بين الأهالي والمارة.

وتحرّكت فورًا قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، حيث بدأت في تنفيذ خطة عاجلة للسيطرة على النيران ومحاصرة ألسنة اللهب، بالتزامن مع فرض كردون أمني حول المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأغلقت الجهات المعنية طريق الواحات بشكل كامل أمام حركة المرور، وجرى تحويل السيارات إلى مسارات بديلة لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء والتأمين الكامل للموقع.

في الوقت ذاته، بدأت فرق الفحص الفني التابعة للأجهزة المعنية أعمال التحقيق لكشف أسباب الانفجار، وسط استمرار جهود رجال الحماية المدنية لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.