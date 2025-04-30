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"الأم اتهمتهم بالاشتراك".. قانوني يوضح مصير العاملين بالمدرسة في واقعة طفل دمنهور

05:49 م الأربعاء 30 أبريل 2025

المتهمين

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كتب- أحمد عادل:

كشف الخبير القانوني "عبد الرازق مصطفي"، مصير العاملين بمدرسة الكرمة بعد إصدار الحكم على المتهم بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل دمنهور .

وقال "عبد الرازق"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن النيابة العامة أحالت المراقب المالي فقط للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل، واستبعدت باقي المتهمين.

وتابع أنه كان من الممكن طلب دفاع المجني عليه من المحكمة لضم متهمين آخرين، لكن إصدار محكمة جنايات أول درجة حكمها بالسجن المؤبد على المتهم أُغقلت القضية في مرحلتها الأولى.

وصرح "عصام مهنا" محامي الطفل المجني عليه لـ"مصراوي"، إن والدة الطفل في تحقيقات النيابة العامة اتهمت عاملين آخرين بالمدرسة -رفض ذكر أسمائهم- بالإشتراك مع المتهم في الجريمة، عن طريق التسهيل والتستر عليه.

وتابع "مهنا" أن النيابة العامة أحالت المراقب المالي للمدرسة فقط للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة هتك عرض الطفل.

وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على المراقب المالي لإحدى المدارس الخاصة، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل البحيرة.

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