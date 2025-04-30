

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سيدة أبلغت عن واقعة تحرّش بنجلها وتهديده وتصويره عاريًا داخل شقة أحد الأشخاص بمنطقة الجمالية بالقاهرة.

وتبيّن من التحريات أنه بتاريخ 27 أبريل الجاري، تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا من أحد المواطنين، يُقيم بدائرة القسم، كان برفقته نجله (طالب – 12 عامًا)، وذكر أنه تعرّض للاستدراج من قِبل عاطل يقطن في نفس المنطقة، حيث اصطحبه إلى محل سكنه، واعتدى عليه لفظيًا وهدّده، ثم صوّره بهاتفه المحمول وهو عارٍ، على خلفية مشاجرة وقعت بين الطفل ونجل المتهم أثناء لهوهما بالمنطقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول الذي يحتوي على مقطع الفيديو محل الواقعة. وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الجريمة كما ورد بالبلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.