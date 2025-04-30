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حكم رادع من الجنايات لمدرب "الكيك بوكسينج" المتهم بهتك عرض فتيات أثناء التدريب

04:55 م الأربعاء 30 أبريل 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- أحمد عادل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة "أحمد ع." مدرب كيك بوكسينج، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

و بفحص عموم جسد المجني عليها لم يتبين ثمة آثار إصابية معاصرة لتاريخ الواقعة حال الكشف الطبي الشرعي عليها.

بدورها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدرب بعد ورود بلاغ من أهالي إحدى الفتيات يتهمون فيه المدرب بالتحرش بها، وقال أهل الفتاة في البلاغ إن المدرب "أ. ز" الشهير بـ"زاك"، قام بالتحرش بإبنتهم وملامسة أجزاء من جسدها أثناء التدريب.

فيما كشفت التحريات أن مدرب الكيك بوكسينج يمتلك أكثر من مكان لتدريب رياضة الكيك بوكسينج، ويستهدف الفتيات في سن 13 إلى 18 سنة في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن، حسبما ورد في التحريات.

وأكدت إحدى الفتيات أمام جهات التحقيق، أن المتهم يهدد أي فتاة تحاول مغادرة التدريب ويضغط عليها بكل وسيلة حتى لا تقوم بالإبلاغ عنه وعما يحدث معهن في أثناء التدريبات من التحرش بهن.

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هتك عرض فتيات محاكمة مدرب الكيك بوكسينج جنايات القاهرة
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