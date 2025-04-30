تزوير وهجرة وتهريب.. جهود قطاع أمن المنافذ في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية شن حملاته الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة جرائم التهريب ومخالفات الجمارك.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط 52 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتنفيذ 296 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط قضيتين لتهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية تتعلق بتهريب وحيازة المواد المخدرة، إضافة إلى تسجيل 3016 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط قضية جديدة، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ بمختلف المحافظات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، وتواصل أجهزة الأمن تنفيذ الحملات المكثفة لملاحقة الجريمة ومنع التهريب والتسلل غير المشروع عبر الحدود.