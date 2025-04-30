جرعة "أوفر دوس" وجثة فتاة في سجادة.. ماذا حدث بين فني الدوكو وفتاة أوسيم؟

كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل اثنين من رعاة الأغنام بضمان محل إقامتهما، بعد اتهامهما بإخفاء جثة فتاة عُثر عليها مقتولة داخل ترعة نوال بمركز أوسيم في الجيزة.

وأفاد المحاميان سعيد حواش وأحمد السقيلي، الحاضران مع المتهمين في القضية رقم 1427 لسنة 2025 إداري أوسيم، أن النيابة العامة نسبت لموكليهما تهمة إخفاء الجثمان، بعدما وجدا الفتاة ملقاة أمام أرضهما الزراعية، وخشيا إبلاغ السلطات خوفًا من الشبهة الجنائية.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم الرئيسي في الواقعة، فني دوكو يُدعى "أ.س"، كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها "ي."، وأن الواقعة حدثت خلال نهار رمضان.

وتوصلت التحريات إلى أن الاثنين تناولا جرعة زائدة من المواد المخدرة (أوفر دوز) داخل شقة المتهم، ما أسفر عن وفاة الفتاة في الحال.

وبحسب التحريات، حاول المتهم التستر على الجريمة، فلف جثمانها داخل كيس بلاستيكي وسجادة، واستأجر سيارة تاكسي من أحد معارفه، وتخلص من الجثة بإلقائها في ترعة نوال قرب محور الضبعة.

وتمكنت مباحث أوسيم من ضبط المتهم الرئيسي، إلى جانب راعيي الأغنام اللذين ساعداه – من دون قصد – في إخفاء الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.