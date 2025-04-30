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منخفض خماسيني يضرب البلاد.. والداخلية تُصدر تحذيرًا عاجلًا لقائدي المركبات

12:26 م الأربعاء 30 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
  • عرض 7 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
  • عرض 7 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
  • عرض 7 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
  • عرض 7 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
  • عرض 7 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
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كتب - علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية تحذيرًا عاجلًا لقائدي المركبات، تزامنًا مع تأثر البلاد بمنخفض خماسيني يؤدي إلى اضطراب في الأحوال الجوية بعدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيانها، أهمية الالتزام بتعليمات وإرشادات رجال المرور، لما له من دور بالغ في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المرورية خلال هذه الظروف المناخية غير المستقرة.

ودعت الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، وتفادي التوقف المفاجئ أو تجاوز السرعات المقررة، مع ضرورة ترك مسافات أمان كافية بين السيارات، خاصة على الطرق السريعة والمفتوحة.

كما أعلنت الوزارة عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز التواجد المروري بالمحاور الحيوية، وتكثيف خدمات الأوناش لسرعة التدخل في حالة الطوارئ، وضمان انسيابية حركة المرور.

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منخفض خماسيني العاصفة الترابية قائدي المركبات وزارة الداخلية
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