مصرع عنصر إجرامي هارب من الإعدام في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بأسيوط

كتب - علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

وجاء ذلك أثناء محاولة ضبطه لتنفيذ حكم بالإعدام صادر بحقه في جناية "قتل عمد"، إذ يُعد من أخطر العناصر الإجرامية بالمنطقة.

وكانت معلومات قد وردت إلى أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت بتحديد مكان اختباء المتهم، كما تبين أنه مطلوب أيضًا على ذمة جنايتين أخريين، إحداهما تتعلق بالإتجار في المواد المخدرة، والأخرى بالسرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات، شُكّلت مأمورية أمنية مكبرة بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف المتهم، وفور وصول القوات بادر المتهم بإطلاق النار بشكل كثيف، ما استدعى الرد عليه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه في الحال.

وبتفتيش الموقع، عُثر بحوزته على 10 كيلوجرامات من المواد المخدرة (شَابّو – حشيش – أفيون)، بالإضافة إلى 13 قطعة سلاح ناري، تنوعت بين بنادق آلية وأسلحة خرطوش.

وقدّرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.