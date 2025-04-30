من تجارة المخدرات إلى استثمارات وهمية.. كيف غسلت عصابة 260 مليون جنيه؟

كتب- علاء عمران:

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص، من بينهم 4 مسجلين جنائيًا، لقيامهم بغسل أموال تُقدَّر بنحو 260 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة عبر إضفاء طابع الشرعية عليها، من خلال شراء عقارات، سيارات، وأراضٍ زراعية، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني، بهدف تبييض الأموال وإخفاء حقيقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.