في قضية نشر أخبار كاذبة.. سوزي الأردنية تعود إلى ساحات المحاكم من جديد

كتب ـ رمضان يونس:

تنظر محكمة الجنايات بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات البلوجر "سوزي الأردنية"، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، بعدما زعمت أن شقيقتها تعرضت للسرقة في مقطع فيديو تداوله عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قررت النيابة العامة بالمطرية، إحالة البلوجر "سوزي الأردنية" للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة.

وكان كشف المستشار أحمد سامي، محامي البلوجر "سوزي الأردنية"، عن تفاصيل التحقيق معها في اتهامها بنشر أخبار كاذبة، عقب نشرها فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها للسرقة.

وقال "سامي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن موكلته تم القبض عليها بعد بثها فيديو تظهر فيه وهي تبكي وتروي واقعة سرقة هاتف شقيقتها "مي"، وهي من ذوي الهمم، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيلها بكفالة مالية.

وأوضح أن واقعة السرقة حدثت بالفعل، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1533 لسنة 2024 جنح المطرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استرجاع الهاتف.

وأضاف أن "سوزي الأردنية" لم يكن في نيتها نشر أخبار كاذبة أو إثارة البلبلة، وإنما تصرفت بدافع الخوف والحزن على شقيقتها من ذوي الهمم بعد تعرضها للسرقة في الشارع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهمة نشر أخبار كاذبة، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق مشاهدات مرتفعة على تطبيق "تيك توك".

يُذكر أن قوة أمنية كانت قد ألقت القبض على البلوجر بناءً على بلاغات تتهمها بنشر محتوى مضلل من شأنه إثارة الرأي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.