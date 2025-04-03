سيناريو "لام شمسية" يتكرر في الطالبية بمشهد ختامي مأساوي

كتب - محمد شعبان:

رغم انتهاء موسم دراما رمضان قبل أيام لكن يبدو أن تأثر البعض بأحداث مسلسل "لام شمسية" ما يزال قائمًا، مُسن بلغ من العمر عتيا حركته شهوته خلف جسد صغيرة.

في أحد شوارع حي الطالبية غرب الجيزة، وقعت أنظار العجوز المتحرش على أنظار سيدة تمسك طفلتها، للوهلة الأولى تظن أن تظراته لاحقت الأم إلا أن الكارثة كشفها المشهد التالي.

بخسة صدمت الجميع تحسس المسن جسد الطفلة التي لم تكمل عقدها الأول بعد، التصرف أثار فزع الصغيرة التي صرخت بصوت عالٍ لتتوقف والدتها عن المشي وتسألها دون أن تتوقع ما أخبرتها به ابنتها "عمو بيعملي حاجات وحشة".

كلمات الطفلة كانت كفيلة بثورة الأم، صاحت وسط المارة تسنجد بهم "إلحقوني يا ناس.. الراجل الشايب بيتحرش ببنتي الصغيرة" هنا بات الرجل هدفًا للأهالي الذين طاردوه لمعاقبته على فعلته.

محاولة فائلة للهروب كلفت الرجل حياته، في أثناء هرولته تعثرت قدماه وارتطمت رأسه بالرصيف ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته البالغة وفقدانه لكمية من الدم لتتحفظ الشرطة على الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.