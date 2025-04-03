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سحابة دخان تغطي سماء الزرايب بمنشأة ناصر.. ونقل مصابين للمستشفى

06:20 م الخميس 03 أبريل 2025

حريق بمنطقة الزرايب

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كتب - محمد شعبان:

ارتفعت ألسنة النيران وسط تصاعد كثيف للأدخنة بحي منشأة ناصر بمحافظة القاهرة مساء الخميس.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنطقة الزرايب.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش القطاع.

وتبين بالفحص اشتعال النيران في شقتين بالطابقين الثالث والرابع لعقار مكون من 4 أدوار بشارع الجامع، مما أسفر عن حالتي إصابة أحدهما مصاب بحروق.

ويعكف رجال الدفاع المدني على مجابهة الحريق فيما أجلت سيارة إسعاف المصابين إلى مستشفى زايد آل نهيان للعلاج.

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