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الداخلية تقتص لشهيد الواجب في الأقصر.. معركة جديدة بالرصاص

06:04 م الخميس 03 أبريل 2025

قوات العمليات الخاصة

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القاهرة - مصراوي:

طاردت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عنصرًا إجراميًا ثبت تورطه في حادث استشهاد النقيب محمود عبد الصبور بالأقصر.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الجنائية شديدي الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم لمشاركته فى واقعة إطلاق النيران على الضابط أثناء تنفيذ أحكام قضائية مما أدى إلى استشهاد الضابط ومصرع مطلق النيران عليه.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه بدائرة مركز شرطة الأقصر بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات).

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الداخلية إطلاق نار مأمورية معاون مباحث الأقصر شهيد الأقصر
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