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خناقة بالسلاح الأبيض أعلى كوبري عرابي والضحية طالب

05:53 م الخميس 03 أبريل 2025

مشاجرة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب طالب بطعم. نافذة بالصدر إثر مشاجرة بينه وبين آخر شمال الجيزة.

تلقى مأمور القسم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصاب بكوبري أحمد عرابي.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشادة كلامية بين طالب يدعى محمود وجدي 15 عاما وآخر تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

سدد الثاني للطالب طعنة نافذة أعلى الصدر وفر هاربا بينما نقل الأهالي المصاب إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم.

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مشاجرة كوبري أحمد عرابي الجيزة طعن سلاح أبيض
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