الهزار قلب جد.. كيف أنهى "كوارع" حياة صديقه في ثاني أيام العيد بحلوان؟

كتب- أحمد عادل:

تحولت وصلة مزاح بين الشاب "أحمد ياسر" وصديقه في منطقة كفر العلو بحلوان إلى مشاجرة بالأيدي، انتهت بمقتل الأول إثر طعنة نافذة في القلب.

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، قرر "أحمد ياسر"، 18 عامًا، قضاء بعض الوقت داخل محل "بلايستيشن" برفقة أصدقائه.

وأثناء تواجده التقى بصديق له وشهرته "كوارع"، وبدأت بينهما وصلة مزاح أمام الحاضرين، سرعان ما تحولت إلى مشادة كلامية وتبادل الألفاظ الخادشة.

شعر "كوارع" بالإهانة أمام أصدقائه، فاستشاط غضبًا ودون سابق إنذار، استل سلاحًا أبيض "مطواة" وسدد طعنة نافذة إلى المجني عليه، أسقطته غارقًا في دمائه.

حاول الحاضرون إنقاذ الضحية بنقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله، وأدرك المتهم فداحة ما ارتكبه بصديقه فلاذ بالفرار من مكان الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد بوصول الشاب "أحمد ياسر" جثة هامدة إثر طعنة نافذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.