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إحالة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر في المرج للمحاكمة

01:25 م الخميس 03 أبريل 2025

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كتب- أحمد عادل:

أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر في منطقة المرج، للمحاكمة الجنائية.

وكانت مديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بضبط شخصين بدائرة القسم وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش، فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار.

واعترف المتهمان بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وفرض السيطرة، ومزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.

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إحالة عاطلين للمحاكمة نيابة المرج المحاكمة الجنائية حيازة أسلحة نارية وذخائر
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