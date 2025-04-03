سبتها نطت من البلكونة عشان بتخوني.. كيف تخلص عامل العمرانية من زوجته العرفية؟

كتب- رمضان يونس:



أودعت الدائرة "3" بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 7508 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 561 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، المُدان فيها عامل بالسجن 7 في واقعة اتهامه بقتل زوجته العرفية في منطقة العمرانية بالجيزة.



وقالت المحكمة في حيثيا حُكمها، أن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم "ع.م" تربطه بالمجني عليها"ر. م"، علاقة زواج عرفي منذ عامين سابقين على الواقعة وكانت الخلافات بينهما دائمه وذلك لشكه في سلوكها ورغبته في قيامها بالاتفاق عليه وعلى بيته واستمر على هذا الحال حتى اليوم العاشر من يونيه 2024 وحال تواجدها بمنزل نجلتها تاركة المسكن لتعدي المتهم عليها بالضرب والسب.



وتابعت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها ونفاذًا لذلك، فقد تواصل معها راغبًا في عودتها إلى مسكنها فاستجابت المجني عليها له وعادت في الحال إلى مسكنها مع المتهم وفي هدوء نفسي ورويه أخذ المتهم في تنفيذ ما انتواه من إزهاق روح المجني عليها بأن عاجلها بضربات في أنحاء جسدها ثم قام يفتح صمام أسطوانة غاز كان قد أعدها مسبقا بملئها، وأغلق الأبواب عليها فانفطر قلبها من استنشاقها ذلك الغاز القاتل.



وشرحت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن المجني عليها، فقدت قدرتها على الوعي والتركيز ولم تجد لنفسها مخرجا غير نافذة المسكن حال قيام المتهم بالهروب من الشقة بعد أن أغلق بابها من الخارج ومانعا المجني عليها من الخروج منه لانقاذ حياتها فألقت بنفسها خارجا كرها عنها وهوت على الأرض، فحدثت بها إصابات رضية احتكاكية بالرأس ومانتج عنه من كسر بقاع الجمجمة ونزيف على سطح المخ مما أدى إلى توقف المراكز الحيوية بالجسم والوفاة.



وأوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن النيابة العامة استجوبت المتهم وأقر بارتكاب واقعة فتح صمام أسطوانة الغاز حال تواجد المجني عليها بمسكن الزوجية وحال تعديه عليها بالضرب وإغلاق باب المسكن عليها كما توصلت تحريات معاون مباحث قسم شرطة العمرانية إلى صحة حدوث الواقعة وفق ما أقر له المتهم عقب ضبطه إنفاذًا لأمر القبض عليه الصادر من النيابة العامة قبله وقد تأيد كل ذلك بما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها والمذكور سلفا.



وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، إلى أن الواقعة على الصورة المتقدم ذكرها قد استقرت في عقيدة المحكمة وذلك مما شهد به كلا من معاون مباحث قسم العمرانية، و"م ا." و"م ت." و"إي ع." واعتراف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها، فقد شهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية أنه عقب ورود بلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول المجني عليها الى المستشفى ومعها زوجها المتهم وهي مصابة إثر سقوط من علو فانتقل إليها وعند وصوله أبلغه موظف الاستقبال بوصول المجني عليها ومع زوجها والذي عقب وصولها تركها ولاذ بالهروب وتم الكشف عليها وهي لا يمكن استجوابها فانتقل إلى حيث مسكن المتهم مكان الواقعة فتقابل مع المتهم زوجها وبمناقشته حول الواقعة أقر له بزواجه من المجني عليها عرفيًا وأنه حدثت مشادة بينهما على أثر شكه في سلوكها إنه قام بالتعدي عليها بالضرب وفتح اسطوانة غاز لتهديدها فإذا هي تحاول الهروب فألقت بنفسها من شرفة شقتها.



وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تحريات رجال المباحث أكدت قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها المتزوج بها عرفيا بالضرب وتهديدها بفتح اسطوانة الغاز وغلق باب الشقة عليها فألقت بنفسها ما تسبب في حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، مؤكدة أن المتهم دائم التعدي عليها بالضرب لشكه في سلوكها.



وفي يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب وفتح أسطوانة الغاز وهو يعلم بأنها مليئة بالغاز وأغلق باب الشقة عليها وتركها وانصرف دون غلق أسطوانة الغاز وتركها منفردة وأنها ألقت بنفسها هربًا من الموت. وبمناقشة المتهم حول توصلت إليه التحريات أقر له بأنه فتح غاز الأسطوانة عليها عقب شجارهما سويا وذلك لتهديدها بها فحاولت الهرب وألقت بنفسها وأنه كان قصده كذلك من غلق باب الشقة عليها هو احتجازها ومنعها من النجاة أو محاولة انقاذها.



وشهدت نجلة المجني عليها بالتحقيقات بأنه بتاريخ اليوم العاشر من يونيو 2024 وحال تواجد والدتها المجني عليها في مسكنها لقيام المتهم زوجها بضربها أخبرتها والدتها بتعدي المذكور عليها، وفي اليوم التالي هاتفها طالبًا منها العودة الى مسكنهما ووافقته على ذلك وعادت إلى مسكنها بعد تصالحه معها، وعصر اليوم التالي أبلغها المتهم بأنها ألقت بنفسها من شرفة المسكن وأنها في المستشفى، وحال متابعتها لها علمت بوفاتها من المستشفى وأضافت أن المتهم دائم التعدي عليها لشكه في سلوكها.