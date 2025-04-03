تصل للحبس عام.. تعرف على عقوبة إلقاء الحجارة على القطارات

كتب- محمود الشوربجي:

شهد مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، حادثًا مأساويًا قبل أيام بعدما ألقى مجموعة من الأطفال الحجارة على نوافذ القطار القادم من "طنطا القاهرة"، أثناء ركوب شخص وابنته من ذوي الهمم عائدين من جلسة علاج دورية لها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم، وأن الطفلة تعرضت لإصابة خطرة في الجمجمة تمثلت في كسر ونزيف حاد بالمخ ناجم عن المقذوف "حجارة".

وأكد عم الطفلة "طارق عبد الدايم" لـ "مصراوي" أن إصابة الطفلة "إيمان" تسببت في تلف كامل لعين الطفلة، وحالتها غير مطمئنة.

من جانبه قال المحامي بالنقض محمد سالم، إن القانون يعاقب كل من يقوم بأعمال من شأنها الإضرار بالمرفق المملوك للدولة، أو يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك لمنع تكرار تلك الوقائع.

أضاف سالم في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، أكد في مادته الثالثة عشر، على عدم جواز وضع أي أحجار أو قذفها على خطوط السكك الحديدية.

ونصت المادة (13) بأنه لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أى شىء آخر على خطوط السكك الحديدية أوالقطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التى تستخدم لتشغيل السكك الحديدية.

كما تضمنت العقوبات، الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة، يكون الحبس وجوبيا.

وكان هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن عن وصول طفلة محافظة المنوفية ضحية إلقاء أطفال لحجارة على قطار "القاهرة/ طنطا" إلى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وكتب هاني يونس عبر حسابه على فيسبوك اليوم الخميس: "فريق طبي وسيارة إسعاف مجهزة لنقل طفلة قطار المنوفية لمعهد ناصر لتلقى الخدمة العلاجية المطلوبة.. شكرا لنائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ولكل رجال الوزارة على سرعة التحرك.. اللهم شفاء لابنتنا.. بأى ذنب قُذفت؟!".