النيابة تستدعي أسرة شاب لقي مصرعه على يد عاطل بالشرابية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، باستدعاء أهل شاب لقي مصرعه على يد عاطل بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الشرابية؛ لسماع أقوالهم والوقوف على مدى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة الشرابية وسقوط أحدهما قتيلا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص تبين مقتل شاب يبلغ من العمر 19 سنة على يد عاطل بعد تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.