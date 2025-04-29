4 سيارات إطفاء تخمد حريق ورشة أحذية بباب الشعرية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل ورشة أحذية بباب الشعرية دون مصابين، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بدرب الركراكي.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة. وتبين بالفحص اشتعال النيران بورشة أحذية بالطابقين الأرضي والأول لعقار غير مأهول بالسكان مكون من 6 طوابق.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.