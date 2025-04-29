إلزام شركة اتصالات شهيرة بدفع مليون ونصف جنيه لدكتور جامعي .. ما القصة؟

كتب - رمضان يونس:

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية المختصة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإلزام شركة اتصالات شهيرة، بدفع مبلغ مليون ونصف جنيه تعويضًا لصالح دكتور بجامعة عين شمس، كون الشركة استنسخت شريحة جديدة لخط مملوكة للدكتور، وجرى بيعه إلى عميل آخر، ما تسبب في إدانة الدكتور بالحبس عامًا مع الشغل في واقعة سرقة محمول بالجيزة.

الدكتور أبو العلا النمر والدكتور أشرف إبراهيم، أساتذة القانون بحقوق عين شمس والمحامين، تقدما بدعوى تعويض أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد شركة اتصالات شهيرة، لمخالفتها لقانون سرية المعلومات لعملائها، وإصدارها شريحة من خط مملوك لصالح أستاذ جامعي بجامعة عين شمس، وبيعها إلى عميل آخر.

وذكرا المحاميان في دعواهما، أن مُوكلهما لاحقه ضرر جسيم، كون العميل الذي حصل على الخط أتُهم بسرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات حريمي بالجيزة، وتورط بها الدكتور الجامعي على خلاف الحقيقة وصدر الحكم ببراءة المواطن من تهمة السرقة كونه لم يتعاقد على الخط محل الشكوى ولم يعلم عنه شيء.

وأدعى المحاميان مدنيًا ضد الشركة بمبلغ 6 مليون جنيه، لما لاحق بالدكتور من أضرار بعد إدانته غيابيًا بالحبس عامًا مع الشغل.