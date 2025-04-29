خناقة بالسلاح الأبيض تقود أمن الجيزة لمخزن زيوت فاسدة

كتب - محمد شعبان:

فيديو متداول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء قاد الشرطة إلى الكشف عن مخزن بدون ترخيص يستخدمه مالكه لتجميع الزيوت المستعملة بالهرم.

وحدة الرصد بمديرية أمن الجيزة تابعت فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي إلى طرفى المشاجرة وضبطهم وهم طرف أول: (ميكانيكى وعاطل - وبحوزة أحدهما سلاح أبيض) وطرف ثانى (عاطلان - بحوزة أحدهما سلاح أبيض) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الهرم.

كما تبين نشوب المشاجرة بينهم تعدوا خلالها على بعضهم باستخدام الأسلحة البيضاء "المضبوطة بحوزتهم"؛ لخلافات على أولوية تجميع الزيوت المستهلكة من المطاعم التى يبيعونها لأحد المخازن.

باستكمال الفحص أمكن تحديد وضبط المسئول عن إدارة المخزن المشار إليه بدون ترخيص وضبط بداخله 3 أطنان من الزيوت المستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.