سيدة تدعي اعتداء الشرطة عليها وحماتها بالشرقية.. والداخلية ترد ببيان حاسم

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول يتضمن ادعاء سيدة ووالدة زوجها باقتحام قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق بالشرقية منزلهما والتعدى عليهما بالسب والضرب واصطحاب إحداهن لمركز الشرطة وإحتجازها مجاملة لأحد الأشخاص ورفض رجال الشرطة تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2025/1/11 تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من مالك مكتب استيراد وتصدير بتضرره من سيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" وزوجها سائق مركبة "توك توك" يعملان لديه بالمزارع والمحلات الخاصة به؛ لاستيلائهما منه على مبلغ 1,5 مليون جنيه أثناء تحصيلهما إيرادات المزارع والمحلات من العملاء من خلال توريد جزء منها والاستيلاء على باقى المبلغ.

أمكن ضبط الشاكية وزوجها بناءً على قرار من النيابة العامة واعترفا بارتكابهما الواقعة وأخلى سبيلها عقب ذلك ومازال زوجها محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما تبين عدم صحة ما تداولته الشاكية ووالدة زوجها بمقطع الفيديو المشار إليه وبسؤالهما أقرتا بادعائهما الكاذب نكاية فى مالك مكتب الاستيراد والتصدير وللضغط على الأجهزة الأمنية للافراج عن زوجها.