محامي تلميذ مدرسة دمنهور: الطب الشرعي أكد وجود اعتداء على الطفل

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي عصام مهنا، دفاع طفل البحيرة المجني عليه في واقعة هتك العرض المتهم بها مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، عن تفاصيل جديدة في القضية.

وقال "مهنا" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي، إن عدد كبير من منصات التواصل الإجتماعي تناولت ونشرت معلومات مغلوطة عن قضية الطفل.

وتابع "مهنا" أن تقرير الطب الشرعي أجزم على وجود اعتداء متكرر على الطفل، وأن الواقعة جائزة الحدوث، مشيرًا إلى أن القضية أصبحت في يد القضاء وسنلتزم بحكم المحكمة سواء بإدانة المتهم أو براءته.

وقررت النيابة العامة، إحالة مدير مالي بإحدى المدراس الخاصة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل داخل المدرسة.

وحدد المحكمة المختصة جلسة 30 أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.