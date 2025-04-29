إعلان

محامي تلميذ مدرسة دمنهور: الطب الشرعي أكد وجود اعتداء على الطفل

08:59 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي عصام مهنا، دفاع طفل البحيرة المجني عليه في واقعة هتك العرض المتهم بها مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، عن تفاصيل جديدة في القضية.

وقال "مهنا" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي، إن عدد كبير من منصات التواصل الإجتماعي تناولت ونشرت معلومات مغلوطة عن قضية الطفل.

وتابع "مهنا" أن تقرير الطب الشرعي أجزم على وجود اعتداء متكرر على الطفل، وأن الواقعة جائزة الحدوث، مشيرًا إلى أن القضية أصبحت في يد القضاء وسنلتزم بحكم المحكمة سواء بإدانة المتهم أو براءته.

وقررت النيابة العامة، إحالة مدير مالي بإحدى المدراس الخاصة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل داخل المدرسة.

وحدد المحكمة المختصة جلسة 30 أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محامي تلميذ مدرسة دمنهور واقعة هتك عرض طفل بمدرسة طفل البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سيدة تدعي اعتداء الشرطة عليها وحماتها بالشرقية.. والداخلية ترد ببيان حاسم

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات