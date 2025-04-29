"خلص عليها بعد ليلة حمراء".. قصة جثتين لفتاة وعشيقها داخل شقة بالمرج

كتب- محمود الشوربجي:

علاقة آثمة امتزجت برائحة الدم، حين أقبل شاب على قتل عشيقته داخل شقة سكنية بالمرج ثم حاول تقطيع جثتها لكنه لم يتحمل بشاعة جريمته فلفظ أنفاسه الأخيرة بجانبها.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل فتاة على يد عشيقها في مارس 2023.

تفاصيل الواقعة بدأت حينما توجهت الضحية إلى شقة الشاب في منطقة المرج من أجل إقامة علاقة غير شرعية، مستغلين غياب زوجة الشاب التي تركت المنزل قبل أسابيع بسبب خلاف مع الزوج.

علاقة الشاب بالسيدة انتهت يوم الواقعة بعدما نشبت مشاجرة بينهما قام على أثرها بالتعدي على الضحية وقتلها.

المتهم أصاب الضحية بعدة طعنات، ثم قطع جثمانها إلى أجزاء، وعقب ذلك تعرض إلى أزمة قلبية حادة لفظ أنفاسه على أثرها.

جريمة قتل السيدة ووفاة الشاب لم تُكتشف في الحال، فبعد مرور نحو 4 أيام بدأت تنتشر رائحة كريهة في العقار، وعقب التأكد من أن الرائحة الكريهة منبعثة من داخل الشقة السكنية التي يقيم بها الشاب تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

بعد وصول الأجهزة الأمنية، تم فتح الشقة مسرح الجريمة وهنا كانت المفاجأة حيث عُثر على جثمان السيدة والشاب في حالة تعفن.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المرج من الأهالي يفيد بوجود شاب وسيدة داخل شقة سكنية بالمرج بالمرج التابعة لمحافظة القاهرة، وهما في حالة تعفن بسبب وفاتهما منذ أيام.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة الأولى لسيدة مقيمة في منطقة عين شمس بالقاهرة، مقطعة إلى عشرات الأجزاء من قبل الشاب الآخر الذي أخفى أجزاء جثمانها، ثم توفي بعد إصابته بأزمة قلبية.