رفض الإشكال المُقدَّم من ميدو على حكم إلزامه بدفع 9 ملايين جنيه لقناة فضائية

كتب – أحمد عادل:

قضت محكمة المعادي برفض الإشكال المُقدَّم من اللاعب أحمد حسام "ميدو" لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بسداد مبلغ 9 ملايين جنيه لصالح إحدى القنوات الفضائية، وأمرت بالاستمرار في إجراءات التنفيذ.

وكان "ميدو" قد أقام الإشكال رقم 25 لسنة 2025 إشكلات تنفيذ المعادي، طعنًا على تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى التحكيمية رقم 1542 لسنة 2022 عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وادعى في أسباب الإشكال أن تنفيذ الحكم سيلحق به ضررًا بالغًا يتعذر تداركه، إلا أن المحكمة لم تقتنع بالدفع وأمرت بمواصلة التنفيذ.