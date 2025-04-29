لتسريع الإجراءات والتقاضي.. رئيس النيابة الإدارية يفتتح مجمع قنا ويدشّن منظومة التحول الرقمي | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بمحافظة قنا ونيابة قوص، وتدشين منظومة التحول الرقمي والخدمات بالمجمع، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

ويأتي هذا في إطار سياسة النيابة الإدارية الهادفة إلى التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة، بما يعود بالنفع على موظفي الجهاز الإداري للدولة، والمواطنين المترددين على مقار النيابة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن الافتتاح تم بحضور المستشار سعد مزيد – النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى، وعدد من قيادات النيابة الإدارية وممثلي وزارة العدل، فضلًا عن عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.

وتفقد الحضور مجمع النيابات الذي يضم نيابات قنا الأقسام: الأول، والثاني، والثالث، بالإضافة إلى القسم الرابع المستحدث مؤخرًا، إلى جانب استراحة مجهزة بالكامل لتوفير بيئة عمل ملائمة لأعضاء النيابة.

وشهدت الفعاليات تدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة، التي تهدف إلى ميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والإدارات المركزية، دعمًا لتحقيق العدالة الناجزة في إطار رؤية مصر 2030.

وقدم المستشار محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي – عضو الوحدة، عرضًا توضيحيًا حول استخدام خاصية التحقيق عبر الاتصال المرئي، واستُعرضت أيضًا تقنية الإملاء الصوتي التي تسهم في تسهيل إجراءات التحقيق، خاصةً مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما افتتح رئيس الهيئة ومحافظ قنا فرع التوثيق التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمجمع نفسه، والذي أنشئ بموجب قرار وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رقم 8328 لسنة 2024.

وفي كلمته، أعرب رئيس الهيئة عن خالص شكره لمحافظ قنا وجهاز تعمير جنوب الصعيد على الدعم الكبير المقدم، مؤكدًا أن افتتاح المجمع يُعدّ إضافة نوعية لمنظومة النيابة الإدارية بمحافظات الصعيد.

كما أكد محافظ قنا في كلمته على أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري، مشيدًا بما تم عرضه من منظومة التحول الرقمي.

واختُتمت الفعاليات بتبادل الدروع التذكارية، حيث أهدى مستشارو النيابة بمحافظة قنا درعًا تذكاريًا لرئيس الهيئة، قدمه نيابةً عنهم المستشار عبد اللاه عباس – نائب رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بمحافظة قنا.

وفي السياق ذاته، افتتح رئيس الهيئة ومحافظ قنا مقر نيابة قوص الإدارية، والذي يضم استراحة مجهزة، دعمًا لتيسير سبل التقاضي وتخفيف العبء عن المتقاضين.