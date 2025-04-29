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"لإثبات عدم صرفه".. تفاصيل البلاغ المقدم ضد "أفشة" بسبب شيك بدون رصيد

03:39 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

محمد مجدي أفشة

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كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي مصطفى مجدي، دفاع رجل الأعمال رمضان حسني، عن تفاصيل البلاغ المقدم ضد لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، بسبب شيك دون رصيد.

وقال "مجدي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن البلاغ قُدِّم لإثبات أن الشيك المحرر مسبقًا من اللاعب كان دون رصيد ولم يتم صرفه، مؤكدًا أن موكله لم يقم بالنصب على لاعب الأهلي.

وأضاف دفاع رجل الأعمال أن هناك محاولات جادة حاليًا لتسوية الأمر وديًا بين الطرفين في القريب العاجل.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع قد أصدرت حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال رمضان حسني بالحبس 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة".

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