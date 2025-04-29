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نقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة إلى المقر الجديد بمدينة نصر

03:31 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

المستشار أحمد عبود

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كتب- أحمد أبو النجا:
أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 289 لسنة 2025، بنقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة إلى المقر الجديد الكائن في (9) حي السفارات – مدينة نصر – القاهرة، وذلك اعتبارًا من 5 مايو 2025.

جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، في إطار الانتقال إلى الجمهورية الجديدة.

ويأتي القرار في سياق رؤية رئاسة مجلس الدولة، لتحقيق الشمول الإداري وتسهيل وتيسير إجراءات التعامل مع جميع الوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء.

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المستشار أحمد عبود لجان الفتوى مجلس الدولة مدينة نصر
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