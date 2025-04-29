أمن المنافذ: ضبط 57 قضية متنوعة وتنفيذ 301 حكمًا قضائيًا

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 57 قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، بالإضافة إلى تحرير 2835 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 301 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.