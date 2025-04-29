ضبط 54 كيلو حشيش و30 ألف قرص ترامادول في حملات أمنية بالغربية والإسكندرية

كتب - أحمد أبو النجا:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية بعد تقنين الإجراءات في عدة مناطق.

مديرية أمن الغربية

ضبط عنصرين إجراميين في دائرة مركز شرطة طنطا بحوزتهما 24 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.، وضبط عنصر إجرامي آخر في دائرة نفس المركز بحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش و30 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول".

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة محرم بك بحوزته 18 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 9 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.