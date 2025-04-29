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حلم السفر.. سقوط عصابة توهم المواطنين بتوفير فرص عمل بالخارج

02:16 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

سقوط عصابة

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على راغبي السفر إلى الخارج، في محافظة القاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص، منهم اثنان لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الالتحاق للعمل بالخارج، حيث كانوا يستولون على أموالهم بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (عدد من جوازات وتأشيرات السفر المزورة، عدد من الأختام والأكلاشيهات المزورة، عدد من عقود العمل والمحررات والمستندات الرسمية المزورة "منسوب صدورها لجهات مختلفة"، وعدد من الكارنيهات المزورة).
بمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي كما ورد في التحريات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سقوط عصابة فرص عمل بالخارج وزارة الداخلية
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