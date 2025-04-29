إعلان

ضبط مالك محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص

01:16 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مالك محل أجهزة ريسيفر، بمنطقة المرج، لبيعه أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بإدارة محل داخل نطاق القسم، يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وبدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل المحل المشار إليه، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، مُحمل عليها برامج إلكترونية لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص رسمي.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية من خلال بيع الأجهزة المخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية القنوات الفضائية منطقة المرج شرطة المرج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟
عواصف وأمطار وسرعة الرياح تصل لـ80كم/ س.. تحذير جوي من "الأرصاد"
كاميرا "تيك توك" تشعل معركة في جامعة سوهاج وإصابة طالب بـ 29 غرزة.. ما القصة؟