ضبط مالك محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مالك محل أجهزة ريسيفر، بمنطقة المرج، لبيعه أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بإدارة محل داخل نطاق القسم، يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وبدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل المحل المشار إليه، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، مُحمل عليها برامج إلكترونية لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص رسمي.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية من خلال بيع الأجهزة المخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.