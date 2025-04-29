معركة الجو.. سيدة تتهم سائحا تركيا بالتحرش بها في الطائرة وزوجها يعاقبه

كتب - محمد شعبان:

لم تتوقع سيدة أن تتحول إلى ضحية للتحرش في الجو بل وفي حضور زوجها هكذا جرت الأمور على متن رحلة طيران هبطت في مطار سفنكس بالجيزة.

مصدر أمني بمباحث الجيزة أكد ثبوت اعتداء زوج السيدة بالضرب على راكب تركي دفاعا عن شرفه وعقابا لتصرف الطرف الثاني.

في المقابل، قدم المصاب تقريرا طبيا بعد نقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي إثر إصابته بكدمات بالوجه نتيجة تعرضه للضرب على يد الزوج.

السيدة في أقوالها اتهمت السائح بتعمده ملامسة جسدها أكثر من مرة فأخبرت زوجها الذي أبرحه ضربا.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي طلبت التحريات.