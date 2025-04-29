دبح أسرته ودفنهم بالمنزل.. تفاصيل أشهر قضية قتل في فرنسا



وكالات

علقت النيابة العامة في مدينة نانت الفرنسية، على التطورات الجديدة في قضية المجرم الفرنسي المختفي كزافييه دوبون دو ليجونيس، بعد تداول صورة حديثة منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المدعي العام في مدينة نانت أنطوان لوروا، إنه لم يتم إرسال أي دليل ملموس بشأن مكان وجود كزافييه دوبون دو ليغونيس إلى السلطات.

وجاء تعليق لوروا بعد أن أعلن المدون والمؤثر "أكابابي" من خلال محاميه، عن حصوله على "معلومات دقيقة وملموسة وجديدة" من المرجح أن تقود إلى تعقب الهارب المطلوب منذ عام 2011، بتهمة قتل زوجته وأطفاله الأربعة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من 10 أيام من إطلاق تحقيق إلكتروني تشاركي نظمه "أكابابي" ومجتمعه للعثور على كزافييه دوبون دو ليجونيس، حيث شارك أكثر من 370 ألف مستخدما للإنترنت في التحقيق.

وخلال مجريات التحقيق الافتراضي، تمت مشاركة صورة حديثة لشخص يشبه المجرم الهارب إلى حد كبير، إلا أن مكتب المدعي العام في نانت أبدى انزعاجه من نهج المؤثر، واعتبره مضيعة للوقت ويأتي بنتائج عكسية للتحقيق القضائي الجاري.

وتعود وقائع الجريمة البشعة إلى أبريل 2011، عندما عثرت الشرطة الفرنسية على جثث أفراد الأسرة مدفونة في منزل الأسرة بمدينة نانت، بعدما توصلت ببلاغات تفيد باختفائهم المفاجئ منذ 6 أيام.

وبعد إجراء التحريات، اتضح أن القاتل هو رب الأسرة المختفي منذ 15 أبريل 2011، كما تبين أنه قام بجريمته مع سبق الإصرار والترصد، فقد ألغى رهن منزله وأغلق كل حساباته البنكية.

وفي مارس2011 اشترى سلاحا، ثم اقتنى مجموعة من الأشياء في بداية شهر أبريل من أحد المحلات "إسمنت، وجير، وأداة حفر"، ثم نفذ جريمته يوم 4 أبريل.

وبعد قتل زوجته وأبنائه الأربعة، لف كل جثة بقطعة قماش، ووضعها داخل كيس من القنب، قبل أن يدفنها ويصب عليها الجير الساخن لتسريع عملية التحلل.

وظلت الشرطة الفرنسية تبحث عنه منذ ذلك الوقت، دون جدوى، وفقا لروسيا اليوم.