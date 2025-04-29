مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم بالمريوطية في الجيزة



كتب- محمد الصاوي:

شهد طريق المريوطية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

البداية كانت بورد بلاغا للأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق المريوطية أسفر عن سقوط ضحايا.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية والفحص، أن الحادث أسفر عن مصرع 3 شباب.

تم نقل الجثث لثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.