حريق في برج بالطالبية والنيران تحاصر سكان شقة بالسلام

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام وآخر بمنطقة الطالبية دون إصابات، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بمساكن صف الضباط أمام حي السلام.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة، وتبين اشتعال النيران في عقار مكون من ٥ طوابق، والحريق بالطابق الثالث وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على مصدرها.

ومن القاهرة للجيزة تحديدا الطالبية، اندلع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي ببرج مكون من 10 أدوار بشارع عبد الحليم شلتوت وتواجد سيارتي إطفاء لمحاصرة مصدر النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.