"تبولوا أمام شقتها وضربوها وعيالها".. التفاصيل الكاملة لفيديو سيدة الدخيلة

القاهرة - مصراوي:

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر سيدة من طليقها وأشقائه وأبنائهم لاعتدائهم عليها وأطفالها بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من ربة منزل بتضررها من طليقها وعدد من أقاربه؛ تتههم بضربها وأبنائها ومضايقتهم (التبول أمام باب شقتها)؛ لوجود خلافات أسرية بينهم.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 9 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.