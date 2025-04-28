هتك عرض بناته الثلاثة .. قرار من الجنايات بشأن محاكمة طبيب نساء شهير بالتجمع

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "5" مستأنف جنايات التجمع الخامس بالقاهرة، حجز نظر الاستئناف المقدم من "م.ش" طبيب نساء وتوليد شهير بالتجمع، على حكم إدانته بالسجن المشدد 15 عامًا في واقعة اتهامه بالتعدي على بناته الثلاث جنسيا بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى جلسة 28 مايو للنطق بالحكم في الاستئناف.

بجلسة 31 أكتوبر من العام الماضي، أدانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود سيد الكحك، طبيب النساء المتهم بالاعتداء على بناته الثلاث بالسجن المشدد 15 سنة.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 26 لسنة 2024 بنيابة استئناف القاهرة، للمتهم "م" طبيب نساء وتوليد -تهمة التعدي جنسيًا على بناته الثلاث داخل غرف خاصة بمسكنه في منطقة التجمع الخامس، إذ ارتكب الواقعة بعد تهديدهن وحبسهن، ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

واستجوبت النيابة العامة إحدى الفتيات، وأكدت أن والدها اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها، مستغلًا انفراده بها، ممسكًا بها وجردها من ملابسها عنوة، ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها.

وقالت المجني عليها الأولى في الواقعة إن المتهم، والدها، اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها، مستغلًا انفراده بها بمسكنه، وجردها من ملابسها عنوة، ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها، وأنه في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، لافتة إلى أن يده استطالت إلى مواطن عفتها، ونزع ملابسها في إحدى المرات وكشف عورتها حتى اعتدى عليها جنسيًا.

وأكدت المجني عليها الثانية "ك. م."، أن المتهم واقعها بغير رضاها، بأن جردها من ملابسها عنوة، فضلًا عن هتكه لعرضها بالقوة في العديد من المرات.

وذكرت المجني عليها الثالثة "ب. م."، أن المتهم والدها واقعها بغير رضاها في العديد من المرات، وأنها انصاعت له خشية من تهديده المستمر لها بحبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم، وأن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة لمواقعة المتهم لها، وقيامه بهتك عرضها بالقوة في فترات مختلفة.