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مصرع عنصرين إجراميين وضبط ثالث في تبادل إطلاق نار بأسوان

06:13 م الإثنين 28 أبريل 2025

المتهم الثالث والمضبوطات

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القاهرة - مصراوي:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما وألقي القبض على ثالث؛ في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية أن بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر شديدي الخطورة بصدد جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات استهدفتهم مأمورية بنطاق محافظة أسوان بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع اثنين من عناصر البؤرة وضبط الأخير.

وضبط بحوزتهم (85 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو ، آيس ، حشيش" - 3 بنادق آلية) تقدر قيمتها بقرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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