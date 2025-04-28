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مباحث العاصمة تضبط عاطلا حاول التحرش بفتاة من ذوي الهمم

05:57 م الإثنين 28 أبريل 2025

المتهم

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القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطل له سجل إجرامي؛ لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاولة التحرش بها.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل يتهم شخصًا بالاعتداء على أخته من ذوى الاحتياجات الخاصة محدثًا إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، ومحاولة التحرش بها.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

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