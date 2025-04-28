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"سحلها في نص الشارع".. الداخلية تكشف كواليس فيديو فتاة الخصوص

05:51 م الإثنين 28 أبريل 2025

الفيديو المتداول

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق مركبة "توك توك" يعتدي بالضرب على فتاة بمنطقة الخصوص بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط سائق مركبة الـ "توك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وأقر بأن الواقعة حدثت منذ حوالى 5 أشهر.

المتهم اعترف بضربه للفتاة كما جاء بمقطع الفيديو؛ لسرقتها هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة ومحاولتها الهرب، إلا أنه تمكن من الإمساك بها وتحصل على هاتفه المحمول، وانصرافهما دون تحرير ثمة محاضر عقب تدخل الأهالى.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بالقليوبية) وأقر بعلمه بأن الواقعة قديمة ونشره الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بصورة توحى بكونه حديث؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

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