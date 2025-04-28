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أسرة في مهب الريح.. إصابة زوجين و3 أطفال في حادث بطريق السويس

05:45 م الإثنين 28 أبريل 2025

تصادم سيارتين - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيبت أسرة مكونة من 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بطريق السويس اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد الطريق الدائري.

تبين بالفحص تصادم سيارتين اتجاه مدينة نصر مما أسفر عن إصابة أب وأم و3 أطفال نقلوا إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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حادث تصادم طريق السويس مدينة نصر القاهرة
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