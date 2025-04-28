ضبط قائد سيارة سمح بالجلوس على مقدمة مركبته معرضًا الأرواح للخطر

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة "أجرة" يسمح لأحد الأشخاص بالجلوس على الجزء الأمامي للسيارة أثناء سيرها على أحد الطرق، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.