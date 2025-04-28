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قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم"

03:53 م الإثنين 28 أبريل 2025

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

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كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضيتي "طلائع حسم" و"لواء الثورة" إلى جلسة 22 يونيو لحضور المتهمين.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لمحاكمتهم بتهم تأسيس جماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.

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محكمة جنايات أمن الدولة العليا قضية طلائع حسم مركز الإصلاح والتأهيل وجدي محمد عبد المنعم
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