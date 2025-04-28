وفاة والد الموزع الموسيقي محمود صبري

كتب-مصطفى حمزة:



أعلن الموزع الموسيقي محمود صبري، وفاة والده اليوم الإثنين، إثر معاناته من أزمة صحية.

الموزع الموسيقي محمود صبري، أعلن عن الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي أ. صبري السيد مسعود".

وتابع،:" ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) ، (وبشر الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ،

إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى)، نسألكم الدعاء".

الموزع الموسيقي محمود صبري، تعاون مؤخرا مع المطرب رامي جمال، ووزع له أغنية بعنوان "مين ياقلبي"، وسبق له توزيع أغاني أغلب نجوم الأغنية، ومنهم محمد منير، وتامر حسني، أحمد سعد، لؤي، ومحمد فؤاد، وعمرو مصطفى، وسامو زين.